Депутат Милонов предложил Минпромторгу убрать алкоголь с прилавков

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой ввести дополнительные правила торговли алкоголем, в том числе, убрать его с прилавков магазинов в специальные огороженные пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Милонова.

Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции, сказал Милонов в своем письме.

Такая инициатива не вызовет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя», считает депутат.

«В тех же магазинах, где табак закрыт от глаз плотными ставнями, где его случайно не увидят дети, спокойно торгуют алкоголем. Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя», — заметил депутат в своем обращении.