Саакашвили получил трехлетний срок в Грузии

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, нынешний украинский политический деятель Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Об этом пишет «Газета.ру»

Суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Гиргвлиани был убит 12 февраля 2006 года. По делу об его убийстве ранее были осуждены высокопоставленные сотрудники департамента конституционной безопасности МВД Грузии.