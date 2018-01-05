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Духовная жизнь

Стало известно расписание служб в храмах Елабуги на Рождество

5 января 2018, 19:19

Кроме праздничных богослужений в городе пройдет рождественская елка и откроется выставка «Дорога в храм».
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(Елабуга, 5 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Праздничные рождественские богослужения в Елабуге и Елабужском районе начнутся 6 января. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского благочиния.

В Никольском храме Елабуги служба начнется в 22.00, а уже ближе к полуночи, в 23.55, богослужения стартуют в Покровском соборе и в Георгиевском храме (4-й микрорайон). 7 января в 2 часа ночи эстафету примет Спасский собор.

В Рождество в городском Дворце культуры пройдет праздничная елка. Традиционно организаторами представления станут члены молодежного православного движения «Аксиос». В этот же день в помещении воскресной школы при Покровском соборе состоится открытие выставки картин «Дорога в храм». Автор — Марина Симонова. Выставка приурочена к празднованию Рождества Христова и продлится до 30 января.


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