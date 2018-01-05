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Политика

КНДР проведет переговоры с Южной Кореей на высоком уровне

5 января 2018, 11:16

Первые межкорейские переговоры с декабря 2015 года пройдут в Пханмунджоме.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Северная Корея согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Первые межкорейские переговоры с декабря 2015 года запланированы на 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме, говорится в сообщении информагентства.

Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. За последние дня стороны выходили на связь уже несколько раз. 

Планируется, что на грядущих переговорах на высоком уровне обсудят вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане, следует и сообщения информагентства.


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