Музыкант из Челнов мог быть убит в Москве

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Артист театра «Русская песня», балалаечник Дмитрий Калинин мог быть убит. Это следует из публикации RT.

Уроженец Набережных Челнов Дмитрий Калинин 30 декабря был найден мертвым в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста. На теле 41-летнего мужчины было обнаружено два ножевых ранения в области сердца. Рядом лежал нож.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Дмитрий Калинин известен как первый в России балалаечник, начавший делать собственные электронные обработки известных музыкальных произведений. Он родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Закончил Саратовскую государственную консерваторию. С 2003-го работал в Москове. Последним местом работы был театр «Русская песня».