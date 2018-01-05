Музейщики Елабуги организовали новогодние забавы для горожан и туристов

(Елабуга, 5 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В дни новогодних каникул сотрудники Елабужского музея-заповедника организовали для местных жителей и гостей города насыщенную программу на улице. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Так, 4 января на площади Ленина прошло интерактивное театрализованное шоу с элементами фотосессии «Зимний фотоальбом в Елабуге». Перевоплотившись в Деда Мороза, Снегурочку, боярыню и купеческих дочек, музейщики приглашали всех желающих танцевать и петь вместе с ними под зажигательную музыку, пройтись хороводом у елки и сделать снимок на память.

Участниками программы стали 68 человек из Москвы, Перми, Казани, Набережных Челнов и Елабуги.

Также сегодня в рамках новогодних каникул объединение реконструкторов «Елабужская застава» провело акцию «Зимнее ристалище», во время которой можно было сделать фото с болгарским воином и собственноручно отчеканить монетку на удачу.

6 января в литературной беседке библиотеки Серебряного века пройдет поэтический час «Рождественский вечер», а 7 января – интерактивная программа «Рождество в усадьбе Надежды Дуровой».

Праздничные мероприятия проходят в рамках организованного Министерством культуры РТ фестиваля «Зима в парках и скверах».