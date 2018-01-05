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В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 января 2018, 10:28

Первые пункты сбора подписей открылись в Хабаровске.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В России начали собирать подписи в поддержку самовыдвижения Президента РФ Владимира Путина на выборы лидера страны, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального координатора движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасию Брага.

В двух пунктах в Хабаровске волонтеры начали собирать подписи в поддержку кандидата в Президенты России самовыдвиженца Владимира Путина, сказала Брага.

Подписи будут собирать в строгом соответствии с законом, заметила она.

Самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку минимум 300 тыс. подписей избирателей, при этом в каждом российском субъекте должно быть собрано не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.


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