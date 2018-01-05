Появилось видео первых минут после аварии с четырьмя погибшими в ДТП в Пестречинском районе

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появилось видео смертельного ДТП, которое произошло накануне около деревни Чучи на 63-км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе.
На видео попали кадры, как в перве минуты после аварии очевидцы пытаются спасти людей.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне днем 35-летний водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу движения на высокой скорости и столкнулся с «Ладой» 14-й модели под управлением 36-летнего мужчины. Водитель «Лады» три его пассажира скончались на месте, четверо госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, один из них пятилетний ребенок, вторая – беременная женщина.