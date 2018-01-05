СМИ: ФБР вновь ведет расследование в отношении Клинтон

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). ФБР приступило к новому расследованию в отношении экс-кандидата на пост Президента США Хиллари Клинтон в связи с деятельностью ее благотворительного фонда Clinton Foundation, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hill.

Следователей интересует деятельность фонда в период, когда Клинтон возглавляла госдепартамент, говорится в сообщении зарубежного издания.

ФБР хочет узнать, получали ли «доноры» благотворительного фонда государственную помощь после внесения пожертвований. Также эксперты планируют проверить, соответствует ли деятельность организации налоговому законодательству.

Представители Хиллари Клинтон и Clinton Foundation еще не прокомментировали ситуацию.

Клинтон в должности госсекретаря вела служебную переписку, используя личный почтовый сервер, в связи с чем Федеральное бюро расследований в 2015 — 2016 годах проводило расследование на предмет возможной утечки секретной информации.

Тогда ФБР не обнаружило в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тыс. электронных писем бывший госсекретарь удалила, говорится в сообщении информагентства.