Дмитрий Сотников: Буду считать успешным любой результат, который поможет команде выиграть «Дакар»

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Пилот татарстанской команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников перед стартом ралли-рейда «Дакар-2018» рассказал об особенностях грузовика, на котором он будет бороться за победу в этом году.

Как сообщается на портале AUTOSPORT.com.ru, Сотников будет единственным гонщиком команды, который поедет на грузовике с новым 13-литровым рядным двигателем, разработанным «КАМАЗ-мастером» под регламент 2019 года.

По словам пилота, к новой технике он пока относится осторожно, несмотря на то, что автомобиль хорошо зарекомендовал себя на ралли «Шелковый путь» в июле прошлого года. «Машина отличается от остальных по характеру управления и нужно адаптироваться. Не сказать, что новая машина мне нравится больше предыдущей. Просто она едет по-другому и может ехать очень быстро, а это самый главный показатель. В любом случае, это наше будущее, нам всем придется перейти на этот мотор», – отметил Сотников.

Говоря об ожиданиях от выступления команды на «Дакаре-2018», гонщик сказал: «Любой результат, который поможет команде выиграть “Дакар“, я буду считать успешным. Я буду работать на победу “КАМАЗа“ и делать все от меня зависящее. Наша задача – проехать гонку на новой машине. Очень важно, чтобы программа испытаний прошла без сбоев и нам бы повезло, и с хорошим результатом на финише. Я уверен, будет очень интересно, хотя пока непонятно, как поведет себя новый мотор в условиях боливийского высокогорья. Но мы будем надеяться на лучшее и работать на результат».

«Дакар-2018» пройдет по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима – после пятилетнего перерыва «Дакар» вернется в Перу. Финиш гонки состоится 20 января в Кордобе (Аргентина).

За титул чемпионов «Дакара-2018» кроме «КАМАЗ-Мастера» будут претендовать признанные лидеры грузового зачета IVECO, TATRA, RENAULT, SCANIA, LIAZ, МАЗ и др. Всего на старт «Дакара» выйдут 332 транспортных средства из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика.