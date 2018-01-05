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Культура

Театры Набережных Челнов покажут представления для детей

5 января 2018, 12:24

В Набережночелнинском театре кукол подготовили новогоднее представление «Солнышко и снежные человечки» для самого младшего возраста от нуля.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах продолжаются показы спектаклей для детей, пишет газета «Челнинские известия».

В русском драматическом театре «Мастеровые» спектакли начались 3 января. Для детей подготовили новогоднее представление — игровую программу и спектакль «Волшебник Изумрудного города». Постановки будут проходят до 6 января. Их могут посмотреть дети от шести лет.

Татарский драматический театр начал новый год со спектакля «Деревенские мы» (6+). 5 января в театре покажут спектакль «Деревенские шалости», 6 января — «Сумбуль». Оба спектакля предназначены для просмотра подростков от 12 лет.

В Набережночелнинском театре кукол подготовили новогоднее представление «Солнышко и снежные человечки» для самого младшего возраста от нуля.

 


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