Театры Набережных Челнов покажут представления для детей

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах продолжаются показы спектаклей для детей, пишет газета «Челнинские известия».
В русском драматическом театре «Мастеровые» спектакли начались 3 января. Для детей подготовили новогоднее представление — игровую программу и спектакль «Волшебник Изумрудного города». Постановки будут проходят до 6 января. Их могут посмотреть дети от шести лет.
Татарский драматический театр начал новый год со спектакля «Деревенские мы» (6+). 5 января в театре покажут спектакль «Деревенские шалости», 6 января — «Сумбуль». Оба спектакля предназначены для просмотра подростков от 12 лет.
В Набережночелнинском театре кукол подготовили новогоднее представление «Солнышко и снежные человечки» для самого младшего возраста от нуля.