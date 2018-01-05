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В Чистополе состоится интерактив у елки в Скарятинском саду

5 января 2018, 05:40

Все желающие смогут поучаствовать в эстафетах, конкурсах, рассказать стихи спеть песню Деду Морозу.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Сегодня, 5 января, в Чистополе состоится интерактив у елки в Скарятинском саду. Все желающие смогут поучаствовать в эстафетах, конкурсах, рассказать стихи спеть песню Деду Морозу. Об этом пишут «Чистопольские известия».

В Ледовом дворце спорта пройдет новогодний хоккейный матч среди мужских команд. А в полдень состоится турнир по футболу среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Лидер» на призы Деда Мороза. В это же время в спортивной школе «Батыр» начнутся веселые старты среди воспитанников отделения самбо.

В центральной библиотеке состоится акция «Поможем пернатым друзьям», где все желающие смогут поучаствовать в эковикторине «Зимующие птицы» и посетить мастер-класс «Кормушка своими руками.

Также в зимние каникулы для чистопольцев организовано множество мероприятий: массовое катание на коньках, развлекательная программа в скверах и парках, катание с горок, спортивные соревнования и веселые старты для школьников и студентов.

 


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