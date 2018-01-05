Все новости Татарстан Россия

Общество

В Кукморском районе состоялись лыжные гонки на призы местного комбината

5 января 2018, 20:00

В гонке приняли участие не только юные кукморяне, но и спортсмены района.
В Кукморе сдали в эксплуатацию четыре дома для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот
В Новошешминске открылась новая лыжная база «Сосновка»
В Татарстане осуждена группа наркоторговцев, действовавших на территории Кукмора
«День «Единой России» прошел в Кукморе
Аглям Садретдинов выразил недовольство работой членов комиссии по экобезопасности

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На лыжной трассе Кукморского района прошли новогодние соревнования по лыжным гонкам на призы валяльно-войлочного комбината. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

Организаторами соревнований выступили Управление по делам молодежи и спорту, валяльно-войлочный комбинат, детско-юношеская спортивная школа «Олимп» и коллектив модульной базы «Кукмара».

В гонке приняли участие не только юные кукморяне, но и спортсмены района. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.

Для приверженцев здорового образа жизни функционируют лыжная база и ледовый дворец. В праздничные дни на спортивных сооружениях города для всех желающих открыто массовое катание на лыжах и коньках. На базах ведется прокат инвентаря.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter