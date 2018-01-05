В Кукморском районе состоялись лыжные гонки на призы местного комбината

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). На лыжной трассе Кукморского района прошли новогодние соревнования по лыжным гонкам на призы валяльно-войлочного комбината. Об этом пишет газета «Трудовая слава».
Организаторами соревнований выступили Управление по делам молодежи и спорту, валяльно-войлочный комбинат, детско-юношеская спортивная школа «Олимп» и коллектив модульной базы «Кукмара».
В гонке приняли участие не только юные кукморяне, но и спортсмены района. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.
Для приверженцев здорового образа жизни функционируют лыжная база и ледовый дворец. В праздничные дни на спортивных сооружениях города для всех желающих открыто массовое катание на лыжах и коньках. На базах ведется прокат инвентаря.