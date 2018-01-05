Мэр во Франции призвала отказаться от традиции целоваться при встрече

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Мэр французского Морета Од Пикар-Вольф призвала население отказаться от традиции целовать малознакомых людей при встрече, заменив приветствие на рукопожатие. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Градоначальница написала письма чиновникам, в которых обосновала свою инициативу. Отойти от традиции двукратного или трехкратного поцелуя в щеку – «la bise» – она намерена в связи с дискриминацией женщин, которая проявляется в приветствии. Напомним, представительницы слабого пола обязаны целоваться при встрече независимо от того, занимают ли они официальный пост, находятся на рабочей встрече или в любой другой ситуации, тогда как мужчины обмениваются поцелуями лишь с близкими друзьями.

«С меня хватит поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое решение заставит лишний раз задуматься о том, что каждый вправе сам решать, целоваться при встрече или нет», – заявила Пикар-Вольф.

Послание мэра вызвало бурную реакцию в обществе. Многие женщины поддержали политика и заявили, что также предпочли бы заменить «la bise» рукопожатием.