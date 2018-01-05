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Сухопутные войска РФ пополнятся новым зенитным комплексом

5 января 2018, 22:51 , Фото: function.mil.ru

Сухопутные войска РФ пополнятся новым зенитным комплексом Новый комплекс будет отличаться малой радиозаметностью.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Сухопутные войска РФ пополнятся новым зенитным комплексом, который заменит «Шилку». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Новый комплекс будет отличаться малой радиозаметностью. Он будет поражать такие воздушные цели, как тактический беспилотник. В его задачи входит уничтожение одиночных реактивных снарядов, крылатых ракет, самолетов, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей.

«Планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО», – сказано в сообщении группы информационного обеспечения Сухопутных войск.


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