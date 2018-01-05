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Наука и образование

Ученые спрогнозировали исчезновение шоколада к 2050 году

5 января 2018, 08:23

Исследователи разрабатывают новые технологии модулирования генов для выращивания какао-культур, которые будут устойчивы к сухому климату.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). По прогнозам американских ученых, какао-бобы, из которых делают шоколад, исчезнут к 2050 году. Причиной неблагоприятного явления станет глобальное потепление и высыхание поверхности Земли. Об этом пишет «Российская газета».

В связи с этим ученые из Калифорнийского университета разрабатывают новые технологии модулирования генов для выращивания культур, которые будут устойчивы к новому сухому климату.

На данный момент более пятидесяти процентов мирового урожая какао-бобов приходится на две страны в Западной Африке — Кот-д'Ивуар и Гану. Какао растет только на территориях около экватора, лежащих между 20 градусами северной и южной широт. При этом дереву необходима постоянная теплая погода и стабильно высокая влажность.

Директор отдела генома растений в университете, профессор Мейон Чжоу работает над более устойчивой версией растений какао, которые выживут и будут расти в сухом климате. По словам ученого, искусственое изменение в ДНК сделает урожай дешевле и надежнее.

 


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