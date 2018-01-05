Компьютеры российских астронавтов на МКС объединят в общую сеть

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Компьютеры российских астронавтов на Международной космической станции объединят в общую сеть для экспериментов и контроля за научными приборами, пишет газета «Известия».



В ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, что на данный момент в модуле «Звезда» заменили четыре промышленных бортовых компьютера, ведется обновление используемых космонавтами ноутбуков.



Ранее российские компьютеры на МКС не были связаны между собой, поэтому переносить данные с одного устройства на другое, а также заменять их в случае выхода из строя было проблематично.



После завершения объединения многие процессы станут автоматизированными, что увеличит количество и скорость экспериментов. Экипаж сможет включать и отключать приборы в нужное время при пролете над какой-то частью Земли или при стыковке кораблей.



Также ожидается, что в конце 2018 года вычислительная мощность сегмента РФ на станции вырастет вдвое. На борту МКС будут работать три промышленных компьютера, образуя подобие многоядерной вычислительной системы.