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Наука и образование

Компьютеры российских астронавтов на МКС объединят в общую сеть

5 января 2018, 06:23

На борту будут работать три промышленных компьютера, образуя подобие многоядерной вычислительной системы.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Компьютеры российских астронавтов на Международной космической станции объединят в общую сеть для экспериментов и контроля за научными приборами, пишет газета «Известия».

В ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, что на данный момент в модуле «Звезда» заменили четыре промышленных бортовых компьютера, ведется обновление используемых космонавтами ноутбуков.

Ранее российские компьютеры на МКС не были связаны между собой, поэтому переносить данные с одного устройства на другое, а также заменять их в случае выхода из строя было проблематично.

После завершения объединения многие процессы станут автоматизированными, что увеличит количество и скорость экспериментов. Экипаж сможет включать и отключать приборы в нужное время при пролете над какой-то частью Земли или при стыковке кораблей.

Также ожидается, что в конце 2018 года вычислительная мощность сегмента РФ на станции вырастет вдвое. На борту МКС будут работать три промышленных компьютера, образуя подобие многоядерной вычислительной системы.

 


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