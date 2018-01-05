(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в связи с тем, что в России продолжается эпидемический сезон. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам специалистов, лучше всего от болезней, характерных для зимнего периода, защищает иммунизация, но она помогает не от всех ОРВИ.

Одним из способов защититься является закаливание.

«Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Также, как отмечают сотрудники ведомства, следует правильно питаться.

«Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.», – рекомендуют они.

В местах массового скопления людей нужно надевать медицинскую маску, добавили специалисты. При признаках заболевания не стоит заниматься самолечением – следует сразу же обратиться к врачу.