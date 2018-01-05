Эксперты составили рейтинг самых скучных фильмов в истории кино

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Фильм «Пятьдесят оттенков серого» возглавил рейтинг самых скучных фильмов в истории кино, пишут «Известия».

Опрос приурочили к выходу на экраны фильма «Стиральная машина» (Washing Machine), в нем приняли участие около двух тысяч жителей Британии.

За ленту «Пятьдесят оттенков серого», вышедшую на экраны в 2015 году, проголосовало более 34 процентов опрошенных.

На второй позиции оказался фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», вышедший в 1999 году. Режиссером фильма выступил Дэниел Мирик. За него отдали голоса 29 процентов британцев.

Замыкает тройку финалистов антирейтинга эпическая сага «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза», вышедшая также в 1999 году. Кинолента получила 26 процентов голосов.

На четвертом месте – «Горбатая гора» (26 процентов голосов), на пятом – «Трансформеры» (24 процента голосов).

В десятке антирейтинга также оказались такие «скучные» фильмы, как «Почтальон», «Артист», «Австралия», «Ванильное небо» и «Семь лет в Тибете».

Ранее кинокритики составили рейтинг самых недооцененных фильмов года.