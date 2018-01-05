Ученые назвали пять легких способов продлить молодость

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). С помощью пяти нехитрых способов можно продлить молодость и отсрочить приближение старческих изменений организма. Об этом заявила нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, следует научиться справляться со стрессом, больше медитировать, общаться с соседями, создать семью и зарабатывать достаточное количество денег.

Свои выводы Блэкберн сделала на основании исследования взаимосвязи всех указанных факторов с укорачиванием теломерных участков хромосом.

Элизабет Элен Блэкберн родилась в Австралии. Она является ученым-цитогенетиком, лауреатом Нобелевской премии по физиологии за 2009 год совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком. Исследователи получили награду «за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы» по теории, в 1971 году предложенной Алексеем Оловниковым.