Крупнейший в истории авиации самолет выдержал первые ходовые испытания

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Американская авиастроительная компания Scaled Composites провела в Калифорнии ходовые испытания гигантского самолета-носителя Stratolaunch, сообщает «Хайтек» со ссылкой на SpaceDaily.

Цель испытаний состояла в том, чтобы проверить, как Stratolaunch, или другое его название Model 351, ведет себя на полосе и может ли он передвигаться самостоятельно при помощи тяги двигателей.

Большинство крупных самолетов не в состоянии передвигаться по рулежным дорожкам без помощи специальных тягачей. Во время тестов были проверены антискользящие и телеметрические системы самолета, руление и тормоза. Все сработало в штатном режиме.

После ряда таких испытаний, в рамках которых будет постепенно увеличиваться скорость, будет проведен первый испытательный полет.

Model 351 станет самым крупным самолетом в истории с размахом крыла в 117 метров и длиной фюзеляжа в 73 метра. Он имеет двухфюзеляжный корпус, как у катамарана. Stratolaunch должен будет поднимать космические аппараты в стратосферу, благодаря чему они смогут стартовать с большей высоты и экономить топливо.