Все новости Татарстан Россия

Общество

Для российских десантников создадут «умный» парашют

5 января 2018, 03:27

Транспортная платформа будет весить до четырех тонн, позволит перевозить разные грузы и доставлять их максимально точно.
Молодой ученый КФУ представит свои разработки лекарств на конференции в Берлине
Ученые Иннополиса создали операционную систему для безопасности передачи данных в госсекторе

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Российские компании разрабатывают высокоточный парашют для доставки грузов ВДВ и других структур, пишет газета «Известия».

Транспортная платформа будет весить до четырех тонн и позволит перевозить разные грузы, доставляя их максимально точно. Также автоматизированная система сможет с высокой точностью совершить посадку в назначенном месте. Ориентировка будет осуществляться по сигналам ГЛОНАСС и GPS.

Эксперты отметили, что в случае удачных разработок, систему можно будет применять не только для военных, но и для нужд МЧС.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter