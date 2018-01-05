Для российских десантников создадут «умный» парашют

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Российские компании разрабатывают высокоточный парашют для доставки грузов ВДВ и других структур, пишет газета «Известия».
Транспортная платформа будет весить до четырех тонн и позволит перевозить разные грузы, доставляя их максимально точно. Также автоматизированная система сможет с высокой точностью совершить посадку в назначенном месте. Ориентировка будет осуществляться по сигналам ГЛОНАСС и GPS.
Эксперты отметили, что в случае удачных разработок, систему можно будет применять не только для военных, но и для нужд МЧС.