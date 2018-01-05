Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Исследователи из Университета штата Аляска обнаружили в Тихом океане новый вид гигантских тихоокеанских осьминогов. Об этом сообщает «Лента.Ру».



Пять лет назад биологи Тихоокеанского университета Аляски и Геологической службы США нашли группу тихоокеанских осьминогов в проливе Принца Вилгельма. Однако тогда исследователи взяли лишь небольшие образцы тканей с щупалец животных и отпустили их в море. В этой связи не было ясно, являются ли обнаруженные осьминоги новым видом или они похожи на существующтй вид Enteroctopus dofleini.



После проведенного исследования стало понятно, что две группы животных действительно похожи, но при этом имеют ряд отличий. Новые осьминоги обладали кожной оборкой по всей длине тела, а на передней части головы имелось два белых пятна вместо одного.



Новый вид головоногих получил название «оборчатый гигантский осьминог».