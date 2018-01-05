В лаборатории «Угол» покажут спектакль в теневой технике

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). 6 января в творческой лаборатории «Угол» в Казани состоится спектакль для детей «Адам дает имена животным», который выполнен в теневой технике. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

В основе спектакля – сюжет фрески Свияжского Успенского собора, повествующий о том, как первый человек давал имена первым животным.

«Как тебя зовут? Почему ты Маша, а не Фекла, или почему Тимур, а не Айрат? И можно ли опасного большого зверя назвать неподходящим именем? Ну, и вообще, надо же называть вещи своими именами!» – говорится в релизе спектакля.

По окончании показа состоится мастер-класс по изготовлению теневых кукол, которые участник мероприятия сможет забрать с собой.

Автор инсценировки и постановщик – Артем Силкин. Консультантом выступила заслуженный деятель искусств РФ и РТ Людмила Дьяченко.