Все новости Татарстан Россия

Культура

В Нижнекамске состоится Рождественский епархиальный фестиваль воскресных школ

5 января 2018, 15:12

Праздничные события, посвященные Рождеству, пройдут в Нижнекамске с 6 по 14 января.
Около 21 тыс. человек приняли участие в праздновании Рождества в Удмуртии
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной за 120 лет
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Наиль Магдеев поздравил православных челнинцев с Рождеством
Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). 14 января во Дворце творчества детей и молодежи имени И. Садыкова в Нижнекамске состоится Рождественский епархиальный фестиваль воскресных школ. Об этом сообщает администрация Нижнекамского района РТ.

Праздничные события, посвященные Рождеству, пройдут в Нижнекамске с 6 по 14 января.

7 января Русское общество проведет Рождественские встречи. В Доме народного творчества пройдут культурно-развлекательная программа «Суженый, ряженый…» и концерт «Свет Рождественской звезды».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter