(Казань, 5 января, «Татар-информ»). 14 января во Дворце творчества детей и молодежи имени И. Садыкова в Нижнекамске состоится Рождественский епархиальный фестиваль воскресных школ. Об этом сообщает администрация Нижнекамского района РТ.

Праздничные события, посвященные Рождеству, пройдут в Нижнекамске с 6 по 14 января.

7 января Русское общество проведет Рождественские встречи. В Доме народного творчества пройдут культурно-развлекательная программа «Суженый, ряженый…» и концерт «Свет Рождественской звезды».