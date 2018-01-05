Рождественские встречи пройдут в Нижнекамске

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных Рождеству. Об этом сообщает администрация Нижнекамского района РТ.



7 января Русское общество по традиции устраивает Рождественские встречи. В Доме народного творчества пройдут культурно-развлекательная программа «Суженый, ряженый…» и концерт «Свет Рождественской звезды».

До начала праздника в фойе ДНТ состоится выставка декоративно-прикладного искусства.

Также в Нижнекамске пройдут концерты «Новогодний серпантин» (6 января) и «Рождественский праздник» (8 января).