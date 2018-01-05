Все новости Татарстан Россия

Культура

Рождественские встречи пройдут в Нижнекамске

5 января 2018, 07:24

7 января Русское общество по традиции устраивает Рождественские встречи.
В новогоднюю ночь городской транспорт в Казани будет работать до 2 часов
Латвия отмечает Рождество
Фарид Мухаметшин поздравил католиков с праздником Рождества Христова
У экипажа МКС сегодня выходной
67 процентов россиян планируют праздновать Рождество

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных Рождеству. Об этом сообщает администрация Нижнекамского района РТ.

7 января Русское общество по традиции устраивает Рождественские встречи. В Доме народного творчества пройдут культурно-развлекательная программа «Суженый, ряженый…» и концерт «Свет Рождественской звезды».

До начала праздника в фойе ДНТ состоится выставка декоративно-прикладного искусства.

Также в Нижнекамске пройдут концерты «Новогодний серпантин» (6 января) и «Рождественский праздник» (8 января).


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter