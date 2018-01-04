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В Альметьевске на каскаде прудов прошла эстафета среди юных лыжников

4 января 2018, 23:29

Испытать свои силы в эстафете под названием «Веселая лыжня» пришли 24 юноши и девушки.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В Альметьевске на лыжной трассе каскада прудов 3 января прошла эстафета. В мероприятии под названием «Веселая лыжня» приняли участие воспитанники отделений лыжных гонок детской спортшколы «Юность», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Испытать свои силы в эстафете пришли 24 юноши и девушки. Они разделились на шесть команд. Эстафета состояла из четырех этапов. После ее окончания все спортсмены получили сладкие подарки.

В тот день на горнолыжном комплексе «ЯН» более 30 экстремалов-любителей попробовали себя в соревновании по горным лыжам на приз Деда Мороза. 


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