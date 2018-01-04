Мутко исключили из состава оргкомитета «Россия-2018»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Место Мутко в наблюдательном совете оргкомитета «Россия-2018» займет его гендиректор Алексей Сорокин. Он будет совмещать обе должности.
Как сообщает «Интерфакс», Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира и следить за своевременной постройкой необходимой инфраструктуры турнира в должности зампредседателя Правительства РФ.