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Спорт

Мутко исключили из состава оргкомитета «Россия-2018»

4 января 2018, 21:42

Место Мутко в наблюдательном совете оргкомитета займет его гендиректор Алексей Сорокин.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Место Мутко в наблюдательном совете оргкомитета «Россия-2018» займет его гендиректор Алексей Сорокин. Он будет совмещать обе должности.

Как сообщает «Интерфакс», Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира и следить за своевременной постройкой необходимой инфраструктуры турнира в должности зампредседателя Правительства РФ. 


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