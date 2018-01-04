У четырехметровой снежной скульптуры собаки в Лаишеве появится «друг»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Накануне Нового года в Лаишевском районе появилась целая композиция: веселый рыжий пес по произвищу Лаеш с желтым «галстуком» охраняет изумрудные елочки. Об этом пишет местная газета «Камская новь».



Автор композиции рассказал местным корреспондентам, как воплотил проект. Еще прошлом году фурор произвела гигантская снежная фигура петуха, установленная недалеко от ветлечебницы. Тогда ее автор Руслан Газизуллин потратил семь грузовиков снега на изготовление четырехметрового символа 2017 года. Многие жители Лаишева в этом году были в ожидании: чем же на этот раз удивит горожан мастер снежных скульптур.



Руслан рассказал, что высота нынешней фигуры, как и прошлогодней, четыре метра, а ширина вместе с елками – 3,5 метра. В этом году он привез 14 «КАМАЗов» снега. Часть потратил на скульптуры и часть – на детскую горку.



К сожалению, из-за аномального тепла в эти новогодние праздники собачка подтаяла. После праздников Руслан планирует ее подправить. А если будет снег, то появится еще одна собака – уже крупнее. Вдвоем им не будет скучно, считает креативный лаишевец.