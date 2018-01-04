В парке «Черное озеро» показали спектакль-променад о гигантской собаке по имени О

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В казанском парке «Черное озеро» сегодня показали интерактивный спектакль-променад о гигантской собаке по имени О. Его подготовила творческая лаборатория «Угол».

Парк «Черное озеро» стал главной локацией новогодней программы «Зима в парках». Дважды в день — в 12:00 и 18:00 — там показывают спектакль «Собака О», поскольку именно это животное является символом 2018 года.

В шесть часов вечера у инсталляции «Люстра» появился Дед Мороз, который принялся угощать детей конфетами и мандаринами за прочитанные наизусть стихотворения. Многие читали стишки о Новом годе, а один мальчик порадовал Деда Мороза произведением Александра Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый».

Новогодний волшебник появился в парке не случайно — он является частью спектакля «Собака О». Место сбора ежедневно меняется, но чаще всего люди собираются около елки.

«Это новогодняя интерактивная история. У нас по парку ходят четыре Деда Мороза, и детишки им рассказывают стихи. За это детям дарят подарки. Деды Морозы у нас будто бы потерялись и не могут уехать домой. Но им поможет гигантская Собака — она всех собирает в конце концов, все водят большой хоровод и отправляются в Новый год». — рассказала режиссер постановки Регина Саттарова.

Собака действительно гигантская и напоминает китайского дракона в цирке. Для воссоздания персонажа шесть артистов выстраиваются друг за другом, и на них надевают один костюм собаки.

«Если вы найдете всех Дедов Морозов, приглашаю вас на праздничный хоровод», — обещала собака последовавшим за ней зрителям.

Спектакль-променад будут показывать до окончания новогодних каникул, 8 января. При этом программа проекта «Зима в парках» может изменяться, поэтому Дирекция парков и скверов просит следить за обновлениями в официальной группе «Парки и скверы Татарстана» в социальной сети «ВКонтакте» либо узнавать об изменениях по телефону: 239-44-33.

Спектакли проходят и в других парках города. Например, ежедневно вплоть до 8 января в парке имени Горького показывают новогоднее представление с участием артистов театра имени К. Тинчурина. Оно длится около 40 минут, а потом у зрителей появляется время сделать фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом этого года — Собакой. Все персонажи приглашают потанцевать возле украшенной елки, поводить хороводы, а Дед Мороз удивляет битбоксом. Дети с радостью бегут к новогодним героям, а взрослых иногда приходится уговаривать. Но, как отмечают актеры театра имени К. Тинчурина, публика в парках более открытая, чем в театре.

«В театре другая атмосфера, здесь более раскрепощенная. Здесь мы можем импровизировать, а люди не сидят на месте, не боятся нарушить тишину звонком мобильного телефона, как это бывает в театре. Взрослые и дети сами говорят: “Давайте веселиться!“ Поначалу есть зажатые зрители, но в конце все подключаются и идут танцевать», — рассказала корреспонденту «Татар-информ» Снегурочка.

В театре все должно быть четко, отмечает Собака, а тут можно подойти к своему зрителю, пообщаться и позвать танцевать и веселиться.

«Многие люди говорят: “Спасибо, что пришли, у нас хоть новогоднее настроение появилось!½ Бабушки благодарят тоже, говорят, что от наших танцев кости разминаются», — поделились артисты.

Не все горожане идут в парк специально, чтобы посмотреть представление, но радуются встрече с артистами. «Очень понравилось новогоднее представление. Неожиданно! Пошли погулять днем, а тут такое. С большим удовольствием поплясали вокруг новогодней елочки. Сделали на память фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и Собачкой. Молодцы и организаторы, и актеры», — рассказала мама двоих детей Анна Бикбаева.

Старания актеров оценила и Елена Силуянова, которая пришла в парк с шестилетним сыном.

«Мы просто гуляли и услышали здесь музыку, пошли на звук. Очень здорово, что в наших парках проходят такие мероприятия: поднялось настроение, натанцевались! Сегодня первый раз в Новом году выбрались на прогулку в парк, еще хотим сходить на Кремлевскую набережную», — поделилась планами Елена.

В парках есть, чем заняться в перерывах между концертами, спектаклями и мастер-классами. Например, в парке Горького установили большую деревянную горку для катания на тюбингах. Рядом с заснеженных склонов на ледянках скатываются и взрослые, и дети.