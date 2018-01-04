Петерис Скудра: «У нас отсутствовала концентрация»

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра признал, что в проигранном матче с «Ак Барсом» (3:7) его команде не хватило концентрации.

«“Ак Барс“ с победой, всех с Новым годом. У нас отсутствовала сегодня концентрация. Все началось с двух удалений в зоне атаки. В конце первого периода мы немного добавили, но было уже все. Для нас это хороший материал перед олимпийской паузой. Будем работать. Думаю, у нас еще многие остались за новогодним столом. Хотим по-человечески относиться, дать выходные, чтобы побыть с семьей. Но получаем обратный эффект», – констатировал Скудра.