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Спорт

Петерис Скудра: «У нас отсутствовала концентрация»

4 января 2018, 21:21

Главный тренер «Торпедо» признал, что в проигранном матче с «Ак Барсом» (3:7) его команде не хватило концентрации.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра признал, что в проигранном матче с «Ак Барсом» (3:7) его команде не хватило концентрации.

«“Ак Барс“ с победой, всех с Новым годом. У нас отсутствовала сегодня концентрация. Все началось с двух удалений в зоне атаки. В конце первого периода мы немного добавили, но было уже все. Для нас это хороший материал перед олимпийской паузой. Будем работать. Думаю, у нас еще многие остались за новогодним столом. Хотим по-человечески относиться, дать выходные, чтобы побыть с семьей. Но получаем обратный эффект», – констатировал Скудра. 


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