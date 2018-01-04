Зинэтула Билялетдинов: «Игра сложилась успешно»

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в гостях над «Торпедо» (7:3), отметив хорошее настроение своей команды.
«Прежде всего, всех с Новым годом. У нас игра сегодня сложилась успешно. Настроение у нас хорошее. В третьем периоде команда не играла в энергосберегающем режиме. Задание было играть до конца. Гол, пропущенный в большинстве, стал ложкой дегтя? Неприятно, что так сыграли неаккуратно. Бывает такое, будем работать», – сказал Билялетдинов.