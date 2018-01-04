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Спорт

Зинэтула Билялетдинов: «Игра сложилась успешно»

4 января 2018, 21:00

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу в гостях над «Торпедо» (7:3).
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(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в гостях над «Торпедо» (7:3), отметив хорошее настроение своей команды.

«Прежде всего, всех с Новым годом. У нас игра сегодня сложилась успешно. Настроение у нас хорошее. В третьем периоде команда не играла в энергосберегающем режиме. Задание было играть до конца. Гол, пропущенный в большинстве, стал ложкой дегтя? Неприятно, что так сыграли неаккуратно. Бывает такое, будем работать», – сказал Билялетдинов.


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