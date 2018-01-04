Татарстанский шпажист стал седьмым на новогоднем турнире по фехтованию в Казани

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Татарстанский шпажист, воспитанник республиканской школы Олимпийского резерва Дмитрий Евгеньев занял седьмое место в первом соревновании новогоднего турнира по фехтованию, который стартовал сегодня в Казани.

Призовые места в открывшем турнир поединке шпажистов распределились следующим образом: первое место занял Илья Глямшин из Москвы, второе – Никита Хоменко, третье место поделили между собой Максим Потапов и Артур Толасов (оба – Москва).

Традиционный турнир памяти первого директора фехтовальной школы Олимпийского резерва Исаака Брена проводится среди юношей и девушек не старше 17 лет. В этом году он собрал более ста участников.