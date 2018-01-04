В Елабуге прошел праздник для детей «Снежинка-2018»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). С 3 по 8 января в Пионерском парке Елабуги проходят снежные праздники для детей. Так, 3 января здесь прошли городские соревнования по спортивному ориентированию «Снежинка-2018». Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района.
Мероприятие было организовано Центром детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш». В спортивных соревнованиях приняли участие более 70 ребят. Все участники достойно прошли дистанцию и получили сладкие призы.
В среду, 3 января, также прошло новогоднее театрализованное представление, подготовленное воспитанниками детских музыкальных и художественных школ Елабуги. Программа состояла из концертных номеров и конкурса пап в собачьих костюмах. Зажигательная программа завершилась танцевальным вечером у елки.