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В Елабуге прошел праздник для детей «Снежинка-2018»

4 января 2018, 20:53

В спортивных соревнованиях приняли участие более 70 ребят.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). С 3 по 8 января в Пионерском парке Елабуги проходят снежные праздники для детей. Так, 3 января здесь прошли городские соревнования по спортивному ориентированию «Снежинка-2018». Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района.

Мероприятие было организовано Центром детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш». В спортивных соревнованиях приняли участие более 70 ребят. Все участники достойно прошли дистанцию и получили сладкие призы.

В среду, 3 января, также прошло новогоднее театрализованное представление, подготовленное воспитанниками детских музыкальных и художественных школ Елабуги. Программа состояла из концертных номеров и конкурса пап в собачьих костюмах. Зажигательная программа завершилась танцевальным вечером у елки.

 


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