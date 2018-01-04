М`Вила дал согласие на переход из «Рубина» в «Сент-Этьен»

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Французский хавбек «Рубина» Янн М`Вила дал согласие на переход в «Сент-Этьен». По информации RMS, 27-летний спортсмен уже согласовал условия личного контракта с французским клубом.

Полузащитник может достаться «Сент-Этьену» бесплатно, поскольку, по его словам, он не получал зарплату в «Рубине» на протяжении нескольких месяцев. Ранее М`Вила обратился в УЕФА с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед казанским клубом.

Ранее французские СМИ писали, что «Сент-Этьен» не согласился платить М’Виле столько же, сколько он получал в «Рубине» – более полумиллиона евро в месяц при контракте в шесть млн евро в год.

Завтра, 5 января, игроки «Рубина» должны собраться в Казани и пройти медицинский осмотр, чтобы 6 января отправиться на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.