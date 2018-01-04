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Общество

Фестиваль валенок и парад Дедов Морозов прошли в Кукморе

4 января 2018, 20:29

В парке Победы сотрудники Кукморского краеведческого музея организовали квест-игру «Ах валенки, валенки...»
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). На набережной перед парком Победы в Кукморе прошел фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки». Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».

Жители города смогли посетить сельскохозяйственную ярмарку и приобрести валенки. Участники мероприятия не скучали: смотрели концертные номера, любовались работами кукморских валяльщиков. Дети каталась на горке и побывали в гостях у Снеговика.

Праздник начался с парада Дедов Морозов. Также в парке сотрудники Кукморского краеведческого музея организовали квест-игру «Ах валенки, валенки...» Театрализованная игра собрала не только детей, но и взрослых. Дед Мороз со Снегурочкой раздавали подарки участникам и поздравляли всех с Новым годом.

Учащиеся Кукморской детской школы искусств подготовили концерт. Дети и взрослые водили хороводы и танцевали.

 


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