В Ледовом городке Высокогорского района отпраздновали Новый год

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сегодня в Ледовом городке Высокогорского района состоялась концертная и игровая программа. Организаторами мероприятия стала высокогорская школа №3, пишут «Выскогорские вести».

Дети и взрослые не только стали зрителями, но и сами приняли участие в мероприятии: рассказывали стихи, водили хороводы. Ведущие Дед Мороз со Снегурочкой и Чебурашка с крокодилом Геной подготовили для всех присутствующих веселые игры.

Развлекательная новогодняя программа для жителей района будет продолжаться до конца новогодних выходных.