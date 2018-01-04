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Общество

В Ледовом городке Высокогорского района отпраздновали Новый год

4 января 2018, 22:58

Ведущие Дед Мороз со Снегурочкой и Чебурашка с крокодилом Геной подготовили для всех присутствующих веселые игры.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сегодня в Ледовом городке Высокогорского района состоялась концертная и игровая программа. Организаторами мероприятия стала высокогорская школа №3, пишут «Выскогорские вести».

Дети и взрослые не только стали зрителями, но и сами приняли участие в мероприятии: рассказывали стихи, водили хороводы. Ведущие Дед Мороз со Снегурочкой и Чебурашка с крокодилом Геной подготовили для всех присутствующих веселые игры.

Развлекательная новогодняя программа для жителей района будет продолжаться до конца новогодних выходных.


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