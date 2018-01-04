Военный корреспондент опубликовал фото поврежденных самолетов на авиабазе Хмеймим

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Военный журналист Роман Сапоньков выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии с российской авиабазы Хмеймим после минометной атаки боевиков. На снимках запечатлены повреждения самолетов, информацию о которых ранее опровергло Минобороны.

«Все же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», — указал Сапоньков в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что 31 декабря боевики обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих. После случившегося на территории авиабазы была введена усиленная охрана. Также к поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков подключились сирийские органы безопасности.