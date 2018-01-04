«Ак Барс» начал год с уверенной победы в Нижнем Новгороде

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче чемпионата КХЛ в новом году казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» со счетом 7:3 и вернулся на первое место в «Восточной» конференции.

За два дня до конца прошлого года казанцы были первыми на «Востоке», но завершили 2017-й уже на третьем месте: сверг «Ак Барс» с престола екатеринбургский «Автомобилист». Сегодня днем уральцы опережали казанцев на два очка. Так что, в случае успеха в основное время в Нижнем Новгороде «Ак Барс» мог вернуться на привычное первое место. Что казанцы и сделали, причем очень уверенно.

На выезд по маршруту Нижний-Москва – Череповец – Рига тренерский штаб «Ак Барса» в числе прочих взял нападающего Александра Бурмистрова. Воспитанник казанского хоккея еще две недели назад играл в НХЛ за «Ванкувер Канукс», но во второй раз вернулся в «Ак Барс» из-за океана. Сегодня Бурмистров сыграл в четвертом звене в тройке с Антоном Глинкиным и Михаилом Глуховым, заменив дисквалифицированного капитана казанцев Александра Свитова. Стоит отметить и возвращение в строй «белых барсов» чешского нападающего Иржи Секача, получившего травму в середине декабря в матче за свою национальную сборную на Кубке Первого канала. Чех сменил в составе гостей Дмитрия Обухова. Вместо защитников Дамира Мусина и Романа Манухова сегодня на лед вышли Василий Токранов и Альберт Яруллин.

Первый гол «Ак Барса» в новом году оформил Владимир Ткачев. Гости реализовали первое же большинство. Никита Язьков протаранил оборону «Торпедо» по центру, шайба отскочила назад, и подоспевший Ткачев мгновенно отправил ее в «девятку», 0:1. Второе удаление в составе хозяев завершилось точно так же – голом в ворота нижегородцев. И вновь обошлось без долгого, планомерного розыгрыша лишнего. Еще одна скоростная атака, Михаил Глухов сделал передачу на Секача, и тот в касание, броском с неудобной руки попал в верхний угол ворот «Торпедо», 0:2. Следующее удаление состоялось уже в рядах гостей. Хозяева своим шансом воспользовались, так же в атаке с ходу хорошим кистевым броском пробил Эмиля Гарипова Егор Дугин, 1:2. Тренерский штаб «Ак барса» потребовал видеопросмотра эпизода, посчитав, что нижегородцы вошли в зону гостей с офсайдом. После долгого изучения видео и обсуждений арбитры гол засчитали. Окрыленные успехом хозяева с удвоенной энергией продолжили штурмовать ворота гостей. Еще и Бурмистров схлопотал сразу 12 минут штрафа. Так закончился первый период – настойчивыми атаками «Торпедо». Место жпроштрафившегося Бурмистрова занял 19-летний Владислав Кара, заявленный на матч тринадцатым нападающим.

Гости отбились в меньшинстве и, когда оказались в полном составе, вернули хозяев на дистанцию в две шайбы. Финский защитник казанцев Атте Охтамаа подобрал шайбу, спокойно ее подработал и попал между щитков Галимова, 1:3. Галимов отправляется на скамейку запасных, уступая свое место в воротах Ивану Лисутину. Но и сменщик недолго оставался «сухим»: через 40 секунд четвертая шайба влетела в ворота «Торпедо». На этот раз свою очередную, восьмую по счету шайбу забросил Никита Язьков, 1:4. Не прошло и шести минут, как трибуны приуныли, на табло загорелись цифры 1:5. Еще одна скоростная атака гостей, и Глухов сделал очередную голевую передачу на угол чужих ворот, куда подкатил Антон Глинкин. Вот и шестая шайба залетела в хозяйские ворота. Отскок от борта после дальнего броска Андрея Маркова подкараулил Ткачев и мгновенно затолкал ее в ближний угол, 1:6. В итоге период закончился азартными атаками гостей.

В третьем периоде команды играли без напряжения, поскольку исход матча был всем ясен. Вскоре после начала игрового отрезка автозаводцы немного улучшили настроение публики, реализовав выход «два в один» – отличился младший брат Степана Захарчука – Иван, 2:6. А потом нижегородцы забили и в меньшинстве: Виталий Столяров отобрал шайбу у зазевавшегося Даниса Зарипова, убежал один на один и переиграл Гарипова, 3:6. Но свое третье большинство гости-таки реализовали, сделал это дальним броском Токранов, 3:7.

Второй раз в сезоне казанцы громят нижегородцев на их льду, осенью со счетом 5:0, сегодня – 7:3.

После 47 матчей в активе «Ак Барса» стало 85 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 6 января казанцы сыграют в Москве против «Спартака».

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Ак Барс» (Казань) – 3:7 (1:2, 0:4, 2:1). Шайбы забросили: Дугин (15), И.Захарчук (49), Столяров (51) - Ткачев (6, 35), Секач (9), Охтамаа (22), Язьков (23), Глинкин (29), Токранов (52).

Штраф: 8 – 16.