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В Нурлате стартовал турнир по волейболу среди школьных команд

4 января 2018, 21:53

Победители районного турнира по волейболу на призы главы муниципального района получат комплекты спортивной формы.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Сегодня на базе Нурлатской гимназии стартовал турнир по волейболу среди команд школ района на призы главы района Равиля Кузюрова. Об этом пишет местная газета «Дружба».

Традиционные соревнования каждый год проходят во время зимних каникул. Игры длялся в течение двух дней: один день соревнуются команды девочек, второй – команды мальчиков.

Победители среди мальчиков и девочек получат комплекты спортивной формы и переходящие кубки. Команды, занявшие вторые и третьи места, будут награждены денежными призами.


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