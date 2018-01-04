Хэндмейд-умельцы устроили ярмарку «Мастерская Мороза М» в Менделеевске

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Новогодняя ярмарка «Мастерская Мороза М» порадовала подарками ручной работы жителей Менделеевска, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В hand-made ярмарке приняли участие более 15 народных умельцев из Менделеевска и Елабуги, которые представили сотни оригинальных работ. Посетители смогли приобрести новогодние венки, поделки из бисера, вязаные и плетеные изделия, сувениры из дерева, предметы интерьера, авторские куклы, мыло ручной работы, а также кулинарные изыски.



В это же время состоялось представление «К нам приходит Новый год» от Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и волшебников.



Также жители Менделеевска продолжают новогодние празднества уличными гуляниями. На главной городской площади у ДК им. С.Гассара проходят новогодние концерты, а в сельских Домах культуры ̶ рождественские гулянья.



В парке Дружбы школьники, учителя и воспитатели создали снежные фигуры, в основном героев мультфильмов. В результате центральную площадь города украсили Баба-Яга в ступе, золотая рыбка, миньон и другие персонажи из снега.