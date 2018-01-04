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Общество

Казань опередила Москву и Петербург по качеству жизни

4 января 2018, 18:53

Столица Татарстана заняла в списке третье место, уступив по уровню комфортности Тюмени (1-е место) и Грозному (2-е).
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Казань вышла в лидеры рейтинга российских городов по качеству жизни людей, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Столица Татарстана заняла в списке третье место, уступив по уровню комфортности Тюмени (1-е место) и Грозному (2-е).

Санкт-Петербург занимает четвертую позицию в топ-10, а Москва – седьмую. Также в лидерах значатся Краснодар, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

В топ-25 также попал еще один татарстанский город – Набережные Челны заняли в нем 17-е место.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как качество медицинского обслуживания, возможность получить хорошее образование, состояние дорог, развитость культурной среды, а также оценка работы городских властей и ЖКХ. 


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