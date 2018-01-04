В четырех парках Казани пройдут новогодние представления

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В четырех парках Казани 5 января пройдет ряд новогодних представлений. Жителей и гостей столицы приглашают в парк имени Горького, «Сосновую рощу» и «Черное озеро», а также в Горкинско-Ометьевский лес. Об этом сообщается на портале мэрии столицы РТ.

В 14.00 в парке «Сосновая роща» состоится интерактивный спектакль «Мастерская Деда Мороза». В 16.00 в парке Горького – новогодняя программа от театральной студии «Сдвиг».

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдут сразу два мероприятия. В 9.00 состоится открытая тренировка по лыжам от движения I Love Running, а в 18.00 все желающие смогут послушать концерт группы «Моя Мишель».

Насыщенная программа ждет жителей Казани в парке «Черное озеро». В 10.00 откроется интерактивная экспозиция о жизни Льва Толстого. В полдень и 18.00 состоится новогодний семейный спектакль «О». В 16.00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию.