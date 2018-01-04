«Белые волшебники» начали новогоднее турне по Татарстану с Набережных Челнов

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Набережные Челны сегодня посетили актеры казанских и московских театров с новогодним шоу «Белые волшебники». Традиционные выступления уже прошли на Шишкинском бульваре и набережной Тукая, заключительное представление состоится в 19 часов у главной елки на площади Азатлык, пишут «Челнинские известия».

Бесплатные новогодние выступления устраивают артисты студии Хабенского, театров «Изуми», «Сдвиг», «Высокие братья». Эти представления уже стали доброй традицией зимних праздников.

Сказочные персонажи в белых светящихся одеждах сразу оказываются в центре внимания горожан. Вот и сегодня места выступления артистов сразу превратились в зоны фотосессий – всем хотелось сфотографироваться с ними.

Завтра, 5 января, «Белые волшебники» отправятся в Нижнекамск, 6-го – в Альметьевск, 7 января артисты выступят в Казани. Во всех городах, как и в Челнах, представления пройдут на трех площадках.