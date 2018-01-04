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Политика

В Киеве рассказали о планах взорвать идущий в Европу российский газопровод

4 января 2018, 18:12

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал о госпланах в 2014 – 2015 годах
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В 2014 и 2015 годах на власти Украины планировали подорвать газопровод, по которому российское топливо поставляется в Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK, пишет «Газета.Ru».

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны?.. Я вам о государственных планах рассказываю», — сказал Грымчак.

По словам политика, сегодня газовая магистраль на территории Украины является одним из главных сдерживающих факторов «широкомасштабной войны» в Донбассе.

Грымчак также высказал мнение, что Россия «делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод».
 


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