В Киеве рассказали о планах взорвать идущий в Европу российский газопровод

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В 2014 и 2015 годах на власти Украины планировали подорвать газопровод, по которому российское топливо поставляется в Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK, пишет «Газета.Ru».

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны?.. Я вам о государственных планах рассказываю», — сказал Грымчак.

По словам политика, сегодня газовая магистраль на территории Украины является одним из главных сдерживающих факторов «широкомасштабной войны» в Донбассе.

Грымчак также высказал мнение, что Россия «делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод».

