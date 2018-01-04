Названа предварительная причина пожара на фабрике под Новосибирском

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Возможной причиной пожара на обувной фабрике в Искитиме Новосибирской области стало неосторожное обращение с огнем. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Управления МЧС.

Также новосибирские спасатели отметили, что причиной тяжелых последствий пожара стал поздний вызов пожарных.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что при пожаре на обувном производстве под Новосибирском погибли 10 находившихся там рабочих: семеро граждан Китая, двое – Киргизии и один россиянин. По данному факту возбуждено уголовное дело.