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Заинцев в новогодние праздники приглашают на занятия по стритболу

4 января 2018, 17:26

Заинцев в новогодние праздники приглашают на занятия по стритболу В дни новогодних каникул в городе проходит множество мероприятий для взрослых и детей.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В новогодние праздники всех жителей Заинска ждут на занятиях по стритболу в школе №7. Занятия проводит тренер спортшколы «Барс» Камран Асадов, сообщает «Заинск-информ».

В дни новогодних каникул в городе проходит множество мероприятий для взрослых и детей. Так, в местном спортивно-оздоровительном комплексе идут соревнования по волейболу среди женщин, в которых участвуют постоянные посетители клубов «Импульс» и «Барс». В школе здоровья «Зай» организованы соревнования по мини-футболу среди школьных команд. А в спортзале ДК «Энергетик» для детей состоялся мастер-класс по настольному теннису.

Нескучно и на открытых пространствах города. В парке имени Фардиева сегодня прошли веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие 10 семей. По завершении стартов всем участникам были вручены сладкие призы, а также организовано чаепитие. Для юных тхэквондистов города и их родителей прошло мероприятие «Зимние забавы». В течение двух часов ребята и взрослые вместе играли в спортивные игры. 


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