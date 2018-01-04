МИД РФ обвинил Латвию в попытке зачистить информационное пространство от неугодных СМИ

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Латвия пытается полностью зачистить свое информационное пространство от неугодных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение латвийских властей депортировать российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых.

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — написала Захарова в своем «Фейсбуке». Она подчеркнула, что Рига идет на такой шаг «с молчаливого согласия Брюсселя».

Захарова добавила, что Россия будет добиваться реакции на депортацию своих журналистов от профильных международных институтов, и призвала специализирующиеся на свободе слова неправительственные организации дать оценку действиям латвийских властей.

Ранее сообщалось, что власти Латвии депортировали журналистку телеканала «Россия 24» Ольгу Курлаеву и ее мужа, корреспондента телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева. По данным телеканала «Россия 24», Курлаевых обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.