Путин прилетел на новогодние праздники в Хакасию

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня прилетел в Хакасию. Здесь глава государства проведет краткосрочный отпуск на новогодние праздники, сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном Правительстве.

Источник сообщил, что компанию на отдыхе Путину составит министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прилетел в республику 3 января.

По данным агентства, президентский борт не смогу зайти на посадку в Абакане из-за тумана и был вынужден кружить в районе аэропорта.