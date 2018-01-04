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Путин прилетел на новогодние праздники в Хакасию

4 января 2018, 16:16

Предположительно, компанию на отдыхе Президенту составит министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прилетел в республику 3 января.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня прилетел в Хакасию. Здесь глава государства проведет краткосрочный отпуск на новогодние праздники, сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном Правительстве.

Источник сообщил, что компанию на отдыхе Путину составит министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прилетел в республику 3 января.

По данным агентства, президентский борт не смогу зайти на посадку в Абакане из-за тумана и был вынужден кружить в районе аэропорта. 


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