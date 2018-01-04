Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновление регулярных авиарейсов в египетский город Каир. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем пассажирского лайнера А321. В той катастрофе погибли все находящиеся на борту люди – 217 российских туристов и семь членов экипажа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Ожидается, что авиасообщение между РФ и Египтом возобновится с 1 февраля этого года.