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Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

4 января 2018, 15:39

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем пассажирского лайнера А321.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновление регулярных авиарейсов в египетский город Каир. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем пассажирского лайнера А321. В той катастрофе погибли все находящиеся на борту люди – 217 российских туристов и семь членов экипажа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Ожидается, что авиасообщение между РФ и Египтом возобновится с 1 февраля этого года. 


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